Elektriciteitskast brandt uit op werf

Deinze/Deurle Bij deze kunstwer­ken hoort chocolade: Fons Roggeman (82) lanceert boek, tentoon­stel­ling en praline

Proeven van kunst kan je vanaf volgend week letterlijk doen in het mudel in Deinze. Tere van de tentoonstelling en boekvoorstelling van kunstschilder Fons Roggeman (82) ontwierp chocolatier Bart Van Cauwenberghe (53) van De Zwarte Vos een praline in dezelfde stijl.

11:47