Eenrichtingsverkeer na verkeersdrukte in Museumwijk in Deurle

Deinze Il Punto wordt een familiebe­drijf: Alessandro (37) verruilt Il Forno voor restaurant van papa Damiano (67)

De familie De Feudis zal binnenkort goed vertegenwoordigd zijn in restaurant Il Punto in de Kortrijkstraat. Zaakvoerder Damiano (67) krijgt versterking van zijn zoon Alessandro (37), die acht jaar lang de pizzeria Il Forno in de Tolpoortstraat uitbaatte. “Als 19-jarige leerde ik de stiel aan de bar van Il Punto, nu keer ik terug naar mijn roots”, zegt Alessandro, die voorlopig in Il Forno actief blijft tot wanneer hij een overnemer gevonden heeft.

10 februari