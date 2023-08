Duo’s gezocht voor ‘Duatlon Latem-Deurle’

Motorracer Levi (20) schrijft een stukje sportge­schie­de­nis in Verenigde Staten: “‘Beste comeback ooit’, schreef de pers”

Levi Badie (20) uit Nazareth is bezig met het schrijven van motorsportgeschiedenis. Afgelopen weekend haalde de snelheidsduivel voor de tweede keer een overwinning binnen op de Junior Cup van de wedstrijd MotoAmerica. Hij was met zijn eerste overwinning in mei de eerste Europeaan die daarin slaagde, en nu doet de jonge twintiger het opnieuw. Met vader Dave en mama Conny in zijn kielzog beleeft hij de American Dream. “Wij vormen samen een goed team.”