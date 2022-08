Duatlon door Deurle en Latem

Sportievelingen kunnen zich inschrijven voor de Duatlon Latem-Deurle, die plaatsvindt op woensdag 31 augustus. Dit is een recreatieve aflossingswedstrijd voor duo’s, bestaande uit 6 keer 800 meter lopen en 6 keer 2,5 kilometer fietsen. Minimum 1 deelnemer per duo moet afkomstig zijn uit Sint-Martens-Latem of lid zijn van een Latemse sportclub. Start en aankomst zijn voorzien aan de sporthal in de Hoge Heirweg. Om 18 uur is er een aperitief voorzien en de wedstrijd start om 19 uur. Inschrijven kost 10 euro per ploeg en dit kan via het webformulier.