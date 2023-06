Drugsdealers die in Sint-Martens-Latem cannabis kweekten in statig huurhuis, krijgen 18 maanden gevangenis en 8.000 euro boete

Vader (38) van twee jonge kindjes komt om het leven nadat hij met wagen in vaart belandt

In Nevele, deelgemeente van Deinze, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 38-jarige man om het leven gekomen bij een dramatisch verkeersongeval. Langs Vaart Links botste hij met zijn wagen tegen een paaltje, waarna hij de controle over zijn stuur verloor en in het water belandde. De hulpdiensten werden nog verwittigd, maar alle hulp kwam te laat.