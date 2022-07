Dreventocht door Deurle en Sint-Martens-Latem

Deinze/Sint-Martens-Latem/Gent Beauville bouwt feestje van twee dagen aan kasteel Ooidonk: “Na twee jaar uitstel zal het deugd doen om iedereen terug te zien dansen”

Beauville is terug en organisatoren Vincent Verstrynge en Wouter Verbrugghe pakken uit met enkele nieuwigheden. Voor het eerst kan je twee dagen dansen in de idyllische tuin van Kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne, bij Deinze. Op zaterdag 2 juli staan kleppers zoals Mathame, Adana Twins en Maxim Lany op de affiche en op zondag 3 juli duik je het rijke clubverleden in met M.I.K.E. Push en Yves Deruyter. Er vallen ook duotickets te winnen.

