Dief neemt rustig zijn tijd en steelt dan juwelen en geld: politie verspreidt opsporingsbericht

Merelbeke De Heide deels overgeno­men door vzw Kompas, maar 27 personeels­le­den moeten vertrekken

Opluchting en ontgoocheling. Dat was het overheersende gevoel bij de personeelsvergadering in De Heide deze middag na het faillissement van de vzw afgelopen week. De zorginstelling voor personen met een beperking in Merelbeke wordt overgenomen door de vzw Kompas maar niet iedereen blijft aan boord. In de zorg kunnen 131 werknemers blijven maar 27 personeelsleden kregen vandaag hun ontslag.

18 november