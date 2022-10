Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

GENT Gentse makers sleutelen aan Dolox, het pijndag­boek aan je pols: “Kinderspel om aan je dokter te zeggen hoe het de laatste drie maanden ging”

Hoeveel pijn had je in de afgelopen drie, vier of zes maanden? Voor veel pijnpatiënten een vraag die ze moeten beantwoorden bij de dokter, maar hoe leg je dat uit? Dolox, een project uit de schoot van Comon, moet daar een mouw aan passen. “Iedereen kan er mee werken, of je nu 60 bent of met een smartphone kan werken of niet”

26 oktober