Circus Barones slaat tenten op in Latem

Meetjesland/Deinze Vijf weekend­tips voor Meetjes­land en regio Deinze: van feest voor Emiel Verstrynge tot meezingen met Eva De Roovere

Zin een leuk weekend in het Meetjesland of de regio rond Deinze? Wij bundelen alvast vijf interessante weekendtips voor 5 en 6 februari. Van veldrijden in Maldegem, over een poëtisch theater in Deinze, tot de Appelbabbel in zowat alle hoeken van het Meetjesland. Dit zijn onze aanraders.

4 februari