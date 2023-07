Buien met regen, maar soms ook zon in Sint-Martens-Latem vandaag

Tijdelijk eenrich­tings­ver­keer tijdens werken in Peter Benoitlaan

In de Peter Benoitlaan in Deinze zal er tijdelijk verkeershinder zijn door werkzaamheden. Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 14 juli herstelt aannemer De Lille Infra in opdracht van het stadsbestuur de riooldeksels in Peter Benoitlaan. Tijdens de werken wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de straat. De toegelaten rijrichting is van het kruispunt Karel Picquélaan naar het Kongoplein. Er wordt een wegomlegging voorzien via Stadionlaan – Tweebruggenlaan – Kortrijkstraat – Gentstraat – Guido Gezellelaan. Bijkomend geldt er een specifieke wegomlegging voor de Spoed van AZ Sint-Vincentius via Vaart Rechteroever – Vaartlaan – Leon Declercqstraat.