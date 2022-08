Bossenloop voor het goede doel

Loopfanaten kunnen op zaterdag 3 september deelnemen aan de Deurlese Bossenloop. Deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 2,5 kilometer, 5 kilometer, 7,5 of 10 kilometer. Er is ook een kidsrun voorzien van 1 kilometer. De opbrengst van de Deurlese Bossenloop gaat naar een goed doel. De startplaats is de boomgaard in de Dorpsstraat in Deurle. De kidsrun start om 14.45 uur en de andere deelnemers starten om 15 uur. Inschrijven kost 5 euro en dit kan nog tot en met 28 augustus via www.deurlekermis.be. Ter plaats inschrijven kost 10 euro.