Bomen Koperstraat ingepakt tijdens wegenwerken

Repair Café in De Vierschaar

Wie kapotte spullen wil laten herstellen, kan op zaterdag 3 juni terecht in het Repair Café in De Vierschaar in Deurle (Sint-Martens-Latem). Of het nu een kapotte lamp is, een houten stoel die dringend aan reparatie toe is of een uurwerk dat niet meer werkt, de ervaren vrijwilligers staan klaar om alle spullen te herstellen of te adviseren over hoe u ze kan repareren. Meer dan 80% van de stukken die worden aangeboden, kunnen worden gerepareerd of er kan een advies gegeven worden. Tijdens het wachten kan men genieten van een drankje. Iedereen is welkom van 9.30 tot 13 uur. Meer info via repaircafe.scheldeleie@gmail.com.