Bomen gespaard bij heraanleg Koperstraat: fietsers binnenkort op de rijweg

“In de Koperstraat komt een veilige en comfortabele wegenis en fietsinfrastructuur, waarbij de bestaande bomen in de straat maximaal behouden blijven”, zegt schepen va Openbare Werken Rigo Van de Voorde (Welzijn). “De rijweg wordt vernieuwd en de bestaande fiets- en voetpaden zullen worden opgebroken, omdat deze in een zeer slechte staat zijn. Aan beide zijdes van de straat zal er een apart voetpad worden voorzien in dolomietverharding, dat beter bestand is tegen de wortels van de bomen en waar het regenwater kan infiltreren. Na de werken zullen fietsers op de rijweg mogen rijden. Om de snelheid van de auto’s af te remmen komen er verkeersplateaus en wegbaanversmallingen.”