Nieuwe vzw ‘Kweu’ brengt optredens naar een cocktail­bar: “We willen nieuwe bands een podium aanbieden”

Meer muziek in de Zuidbuurt. Met dat opzet staken de mannen van VZW!Kweu de koppen samen. Het resultaat: drie optredens per week op de bovenverdieping van cocktailbar Hollywood. Lokaal opkomend talent, met ook af en toe een artiest of band met naam en faam in de mix. “Ik zat een beetje op een dood spoor met de zaak. Ik wilde meer variatie, niet alleen maar barwerk", vertelt Aaron Vermeire (29). Alvast een aanrader voor deze week: Lenny Crabbe, ex-frontman van Freaky Age.