Beste jonge schermers ter wereld kruisen de degens in Latem

Sint-Martens-Latem Nieuwe jaar begon in mineur voor enkele gezinnen: viervoudi­ge inbraak in Sint-Mar­tens-La­tem

In Sint-Martens-Latem is het nieuwe jaar voor enkele gezinnen met een domper gestart. Terwijl zij buitenshuis de jaarwisseling aan het vieren waren, drongen inbrekers binnen in hun woning. De politie is een onderzoek gestart naar de feiten.

2 januari