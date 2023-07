Benefietactie Villa Zomernest is eerbetoon aan plots overleden man van oprichtster Ingrid: “Olivier heeft na zijn dood nog vijf mensen kunnen redden”

Ingrid De Meester van Villa Zomernest in Sint-Martens-Latem, het inloophuis voor mensen die geconfronteerd worden met kanker, krijgt steun via de actie Happy Feet. Haar vriendin Mieke Van Hecke uit Rieme zal in 5 dagen tijd 500 kilometer fietsen en iedereen kan steunen door minimum 5 euro te storten. De actie is ook een eerbetoon aan Olivier Bloeyaert, de man van Ingrid, die in mei plots overleed. “Het getal 5 is symbolisch, want Olivier heeft via orgaandonatie nog vijf mensen kunnen helpen”, zegt Ingrid.