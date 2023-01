BattMobility voorziet vijf elektrische deelauto’s in Sint-Martens-Latem

Sint-Martens-Latem Gemiddelde woning­prijs in Latem stijgt naar 955.431 euro: “De grote villa’s trekken het gemiddelde fors naar omhoog”

De prijzen van huizen en appartementen zijn vorig jaar opnieuw gestegen, in sommige gemeenten zelfs met meer dan 30 procent. Dit blijkt uit de nieuwe Woonwijzer, in samenwerking met notaris.be. Sint-Martens-Latem bevindt zich bij de tien sterkste stijgers. Woningen in de groene buurgemeente van Gent werden op één jaar tijd maar liefst 29 procent duurder. Over de voorbije vier jaar bekeken gaat het zelfs om een stijging van 38,5%. De kaap 1 miljoen euro is in zicht.

