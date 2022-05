Basisschool vervangt lessen godsdienst en zedenleer door nieuw vak: “Onze leerlingen moeten wel nog weten wat Kerstmis is en wie Jezus was”

“Het nieuwe vak maatschappelijke vorming is een allesomvattend vak dat de normen en waarden van Simonnet in een maatschappelijke context plaatst”, legt Lauwers uit. “Alle hot issues, alle vaardigheden en attitudes die de maatschappij verwacht van jongeren komen erin voor. We zien acht thema’s die we kunnen onderbrengen in dit vak, namelijk identiteit, humanisme, burgerschap, economie, milieu en ethiek, communicatie en media en levensbeschouwingen en godsdiensten. Dit laatste luik zal een studie bevatten van de katholieke godsdienst als basis van onze Westerse maatschappij. Leerlingen van Simonnet moeten weten wat Vasten is, de verrijzenis, wie Jezus was, en waarvoor Pasen en Kerstmis staan. Ook de andere religies komen uiteraard aan bod.”

“Met dit nieuwe vak neemt onze school een beslissing in een onderwerp dat de politiek al decennia beroert maar waar men er nog niet in slaagde de knoop door te hakken”, vervolgt directeur Paul Lauwers. “We komen hiermee tegemoet aan de veranderde eisen die onze maatschappij stelt aan opgroeiende kinderen en jongeren. Zij worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, kansen en gevaren en met maatschappelijke opinies en een tijdsgeest die nog nooit zo snel evolueerden en die amper nog refereren aan het maatschappelijk en zingevend kader dat in het onderwijs bestaat. Bovendien vinden we het onverantwoord om miljoenen euro’s en honderden leerkrachten te ‘reserveren’ voor levensbeschouwelijke vakken in een periode waar de scholen kampen met een ongezien acuut leerkrachtentekort en met financiële problemen. In de huidige situatie staan er soms schotten tussen de levensbeschouwelijke lessen en de rest van onze pedagogische werking. Bovendien ervaren we het als een kunstmatige opsplitsing, want de leerlingen krijgen in een apart lokaal van een vakleerkracht het levensbeschouwelijk vak van hun keuze. Het vak maatschappelijke vorming daarentegen verstrekt de klasdynamiek.”