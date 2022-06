Ariane (27) jaagt droom na met pop-upmodezaak in Latemse Golflaan

Sint-Martens-LatemModebewuste dames kunnen de komende drie maanden terecht in Variable Fashion in de Golflaan in Sint-Martens-Latem. Met deze pop-upwinkel jaagt Ariane Coussement haar grote droom na, die een jaar geleden begon met een webshop.

Ariane Coussement is geboren en getogen in Gent en tot vorig jaar werkte ze als ergotherapeut in het ondersteuningsteam van GO Gent. Ze volgde opleidingen in de zorg, maar uiteindelijk bleek haar passie voor mode te sterk en in april 2021 richtte ze een eigen webshop in bijberoep op.

“Met Variable Fashion bied ik vrouwenkledij aan die zeer gemakkelijk te combineren valt”, zegt Ariane. “Hier vind je pasklare outfits, zonder dat je je druk hoeft te maken over het feit of een bepaalde blouse wel bij een bepaalde broek past. Naast kledij kan je hier ook voor schoenen en accessoires terecht. Ondertussen is dit een voltijdse job geworden en om nog meer naamsbekendheid te krijgen, zocht ik een winkelpand.”

Ariane koos Sint-Martens-Latem als uitvalsbasis voor haar modezaak Variable Fashion. Sinds deze week huist ze in een leegstaand pand in de Golflaan 47A, op een steenworp van het huis van haar ouders. “Deze pop-up is een begin, maar ondertussen zoek ik verder naar een vaste stek. Mijn grote droom is een eigen kledingwinkel in de regio rond Gent.”

Variable Fashion is open in juni, juli en augustus en dit van woensdag tot en met vrijdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 11 tot 18 uur. Op zondag, maandag en dinsdag is het gesloten. Meer info via www.variablefashion.be.