Amandine opent gezondheidscentrum Insentials in Deurle: “Voedingsadvies en vitaminepil voor sterkere vrouwen”

Wie naar het tv-programma Latem Leven kijkt, heeft al kunnen kennismaken met Amandine De Paepe. Tijdens de coronaperiode startte de Gentse haar bedrijf Insentials – de naam staat voor essentials for the inside – op en na vier keer te verhuizen, vestigde ze zich onlangs in Xavier De Cocklaan 13 in Deurle. Amandine is orthomoleculair voedingswetenschapper en biomedicus en werkte tot 2020 in de farmaceutische sector, waaronder bij Omega Pharma en Danone.

“Insentials is ontstaan vanuit mijn gevoel dat we in de gezondheidszorg te curatief te werk gaan”, zegt Amandine. “Wie slecht slaapt, krijgt een slaappil voorgeschreven en daarmee is de kous vaak af. Vaak wordt niet gezocht naar de oorzaken van het probleem. Misschien slaap je slecht omdat je stress hebt of omdat je een belaste lever hebt. Er is een immense kloof in de gezondheidszorg: ofwel ben je gezond, ofwel ben je ziek. Voor de grootste doelgroep, de mensen die kleine kwaaltjes hebben die op te lossen zijn zonder medicatie, is er amper iets. Daar wil ik verandering in brengen.”

Gezonde voeding

“De basis is altijd gezonde voeding”, legt Amandine uit. “Maar dat elke vrouw vandaag vitamine tekorten heeft, is realiteit. En niet enkel vitamine D in de winter of foliumzuur tijdens een zwangerschap. Elke vrouw kampt met vitamine tekorten door stress, vervuiling, kant-en-klare maaltijden, een verstoord darmflora met een opgeblazen gevoel als gevolg. Ook verstoorde hormonale schommelingen resulteren in moeilijk zwanger worden of pre-menopausale klachten. “In Insentials kunnen zowel vrouwen als mannen terecht voor gratis voedingsadvies. Overgewicht is vaak een probleem, maar dat ligt niet altijd aan te veel eten. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een trager metabolisme dat te wijten is aan een slecht werkende lever. Door een gezonder eetpatroon te ontwikkelen kan het probleem al vaak opgelost zijn. Naast advies doen we ook DNA-testen, suikertesten en uitgebreide bloedanalyses.”

“Naast voedingsadvies zijn we ook gespecialiseerd in voedingssupplementen, specifiek voor vrouwen. Ik ontwikkelde een eigen vitaminepil die alle essentiële stoffen bevat die vrouwen nodig hebben. Naast onze basispil maken we ook gepersonaliseerde voedingssupplementen. Deze vitaminepillen zijn bij apothekers te verkrijgen, maar ook hier in Deurle in onze showroom.”

Meer info via www.insentials.com.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.