432.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Sint-Martens-Latem raakten jullie in 2022 het meest: van revolutionaire basisschool tot horecanieuwtjes

Ook het verhaal van de ‘naakturne’ in museum Dhondt-Dhaenens werd gretig gelezen. In november organiseerde Naked Freedom, een groep ‘enthousiaste bloteriken’ -zoals ze zichzelf noemen- helemaal naakt op bezoek in het museum in Deurle. Niet enkel om de kunstwerken te bewonderen, maar ook om de taboes over naturisme te doorbreken.

En dan was er nog horecanieuws. Met 11 restaurants blijft Sint-Martens-Latem in verhouding tot haar oppervlakte de best vertegenwoordigde gemeente in de culinaire gids Gault&Millau. Dat de Latemnaars ook graag lezen over eten en drinken zien we in onze top tien van meest gelezen artikels van 2022. Het verhaal van chef, gastheer en wijnfreak Peter Van den Bossche en het dertigjarig bestaan van Brasserie Latem kon velen bekoren, alsook de komst van het vleesrestaurant La Boucherie van de Gentse chef Sam D’huyvetter en de overname van De Klokkeput door Xavier Willems.