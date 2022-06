Zomerjaarmarkt wordt leuker dan ooit tevoren

De wortels van de zomerjaarmarkt zijn terug te voeren tot het overbrengen van de relieken van Sint-Livinus naar Gent. Zo ontstond de Livinusprocessie van Gent naar Sint-Lievens-Houtem eind juni. Daaraan gekoppeld kwam er een zomerjaarmarkt in Houtem. “Een mooie traditie om in ere te houden, want na twee moeilijke jaren, kunnen we er weer volop tegenaan gaan en zonder maatregelen gezellig samen zijn", besluit de schepen. Het volledig programma kan je ontdekken via de website, sociale mediakanalen en via de brochure in de brievenbus.