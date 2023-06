Zomerjaarmarkt boordevol amusement voor groot en klein

Ook de tuin is een kunstwerk bij Danny Cobbaut (56) en Eric Citters (62): “Strak en romantisch”

De ‘Open Tuinen’ van de Landelijke Gilde gunnen liefhebbers dit jaar een blik achter de schermen van het huis en atelier van schilder Danny Cobbaut (56) en diens echtgenoot Eric Citters (62) langs de Leedsesteenweg in Erpe. “We kochten dit huis 20 jaar geleden en het eerste wat we deden was de tuin aanleggen.” Kijk hier al eens rond.