Zestiger blijft in cel voor in brand steken bestelwagen in Sint-Lievens-Houtem

Extra hinder dit weekend aan de snelweg­werf op de E40 in Erpe-Mere

Wegen en Verkeer meldt dat het verkeer dat komend weekend langs de werf in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere moet rijden, bijkomende hinder moet verwachten. Sinds juli vorig jaar werkt het agentschap aan de vervanging van twee bruggen over en in de E40.