Winterjaarmarkt wordt topeditie: gemeente verwacht 50.000 bezoekers

Oordegem Frontale aanrijding nadat oudere bestuurder hartstil­stand krijgt: man kritiek naar ziekenhuis

Op de Grote Steenweg in Oordegem is maandagmiddag een frontale aanrijding gebeurd tussen een personenwagen en een bestelwagen nadat de bestuurder in de personenwagen een hartstilstand kreeg. De man werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst.

7 november