Wilde achtervolging van 70 km eindigt met crash op E40 in Vlierzele

Volgens ooggetuigen reed de wagen in eerste instantie met gedoofde lichten over de snelweg met verschillende politiewagens in zijn kielzog. “De wagen slalomde ter hoogte van Nevele aan hoge snelheid tussen andere wagens en stak ter daar zijn lichten aan”, aldus een getuige. Volgens politiebronnen startte de achtervolging ter hoogte van Oostende. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. Ter hoogte van de Bussegem in Vlierzele slaagden agenten er uiteindelijk in om de wagen klem te rijden. Twee inzittenden werden opgepakt. Door de interventie was er gedurende korte tijd hinder op de E40 waardoor er even een file van ongeveer twee kilometer ontstond.