Werken aan weerbaarheid in basisschool Hofkouter

Samen werken en samen spelen vergt wel wat sociale vaardigheden. “Je moet rekening houden met de ander zonder jezelf te vergeten. Emoties herkennen en erkennen, bij jezelf en de ander. Op onze school zetten we hiervoor de sociale competentietraining Rots en Water in. Deze training heeft tot doel om kinderen sociaal vaardiger te maken. Nadat we al enkele jaren met een klas van onze school aan deze training mochten deelnemen, waren we blij dat Scholengroep 20 de mogelijkheid bood om enkele van onze eigen leerkrachten op te leiden tot trainer in het Rots en Water-programma. Juf Cindy Vervondel en juf Lies Verduijn volgden deze training. Zo kunnen we nu voor het eerst dit programma schoolbreed invoeren. Juf Cindy is gestart met de kinderen van de derde kleuterklas, juf Lies is gestart met de kinderen van het vierde en vijfde leerjaar. Later dit schooljaar zullen de kinderen van het derde, tweede en eerste leerjaar ook aan de beurt komen", zegt directeur Griet De Smedt.