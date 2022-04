Wekelijkse markt zet mama's in de bloemetjes

Sint-Lievens-Houtem Beurte­lings parkeren op de schop: "Van twee dagen chaos per maand naar dagelijkse chaos"

Sint-Lievens-Houtem gaat het beurtelings parkeren in enkele straten afschaffen. “Bij het wisselen van kant ontstaan er hinderlijke situaties. Dat willen we vermijden", motiveert schepen van Mobiliteit Tim De Groote (NH) deze beslissing. N-VA wil het proefproject wel een kans geven maar vreest voortaan elke dag chaos. “Vooral in de Molenkouter", zegt Nadia De Troyer.

8 april