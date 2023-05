WEER. Vanochtend kans op bewolking in Sint-Lievens-Houtem

Update Wielertoe­rist (86) overlijdt tijdens fietstocht­je in Padde­straat: vrienden probeerden hem nog te reanimeren

In Velzeke, een deelgemeente van Zottegem, is vanochtend omstreeks 11 uur een wielertoerist onwel geworden en overleden tijdens een fietstochtje. Dat gebeurde in de Paddestraat. De man raakte van de weg af en belandde in de sloot. Zijn vrienden probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.