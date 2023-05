WEER. Vanochtend bewolking in Sint-Lievens-Houtem

Oosterzele vraagt externe audit voor alle gemeente­lij­ke diensten na problemen in crèche Olio

Een externe auditor zal op vraag van de gemeente Oosterzele al haar diensten doorploeteren, te beginnen met het OCMW. Dat besliste ze in de nasleep van de sluiting van Olio. De kinderopvang kwam enkele maanden terug in een mediastorm terecht nadat schokkende beelden aan het licht waren gekomen. Daarop was onder andere te zien hoe een verzorgster een peuter vanop een meter afstand in bed wierp.