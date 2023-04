WEER. Kans op bewolking in Sint-Lievens-Houtem vanochtend

AZ Sint-Elisabeth en vzw Werken Glorieux bundelen de krachten in nieuwe vzw: “De veranderin­gen in de sector voor zijn en zorg verlenen dicht bij huis”

De vzw AZ Sint-Elisabeth in Zottegem en vzw Werken Glorieux in Ronse hebben samen de vzw ZORG opgericht. Binnen die vzw willen beiden hun bestaande samenwerking nog versterken en een geïntegreerde samenwerking uitbouwen. “Vzw Zorg staat ook open voor samenwerking met andere zorgverleners in de regio Vlaamse Ardennen”, zegt overkoepelend directeur Stefaan Blomme.