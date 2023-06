WEER. In Sint-Lievens-Houtem heldere ochtend

Vrouw sterft aan overdosis, vriendin krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf: “Drugsver­sla­ving heeft me naar diepste punt gebracht”

Dagenlang druggebruik leidde tot het overlijden van de 27-jarige S. aan een overdosis, in een flat in Erpe-Mere. E.J. (35), vriendin van de vrouw, werd dinsdag door de Dendermondse rechter veroordeeld tot twee jaar met uitstel. Zij was aanwezig in de flat, maar had veel te lang gewacht voordat ze de hulpdiensten verwittigde. “Ik weet niet of ik dit zelf ooit zal kunnen verwerken”, verklaarde J. Nochtans was het al minstens enkele uren voor haar dood duidelijk dat het niet goed ging met S.