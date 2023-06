WEER. Bewolkte ochtend in Sint-Lievens-Houtem

Sylvain Dhoest, de 'highwaykil­ler' die zes keer uit gevangenis kon ontsnappen: “Als tweejarige viel hij van de trap... toen is het foutgelo­pen”

Hij wilde snel rijk worden en keek daarbij niet op een mensenleven meer of minder, maar de terreur van Sylvain Dhoest (°1938) stopte niet nadat hij achter slot en grendel belandde. De man, bekend als Vlaanderens eerste snelwegmoordenaar, slaagde er maar liefst zes keer in te ontsnappen uit de gevangenis. Telkens dat gebeurde, rolde een golf van angst over een groot deel van West- en Oost-Vlaanderen. “Ik heb nog enkele rekeningen te verheffen”, had Sylvain laten verstaan. Het verhaal van ‘de schrik van de E40', dat begon toen hij een nietsvermoedend vrijend koppeltje betrapte.