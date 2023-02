Wagen ramt verkeersbord op wegversmalling

Zottegem PASSIONELE MOORDEN. Een populaire hoofdredac­teur, een buitenech­te­lij­ke affaire. En dan staat er iemand met een bijl voor de deur

Een “joviale en levenslustige man”, die kan geen vijanden hebben. En toch ligt Antoon De Clercq (58), hoofdredacteur van het Zuid-Oost-Vlaamse weekblad De Beiaard, in september 2011 op de stoep voor zijn woning, in een grote plas bloed. Er is geschreeuw gehoord, een bijl gezien. En een man voor wie dat ‘joviale en levenslustige’ veel te ver was gegaan. Een reconstructie.

6 februari