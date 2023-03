Vzw Foxtrot zamelt via JEZ! geld in om jongeren zinvolle dagbesteding te geven

Je hebt het misschien al gelezen: JEZ! is de opvolger van Rode Neuzen Dag. Het belangrijkste doel van JEZ! is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de 200 organisaties die steun van het JEZ!-fonds krijgen. Eén van die organisaties is de vzw Foxtrot van Annelore Lauwereus uit de Houtemse deelgemeente Bavegem. Annelore is equicoach en volgde nog een opleiding als loopbaan-, burn-out-, HSP-, verlies- en stresscoach. Tot slot is het als orthopedagoge een evidentie al haar kennis en ervaring te delen en als inspiratiebron tijdens de ponykampen van VZW FOXtrots in te zetten, zowel voor jongeren als voor hun ouders tijdens de FOXtrots gezinswerking.