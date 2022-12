Vuurwerk beperkt toegelaten mits vergunning

Heldergem 86-jarige bewoner kan woning tijdig verlaten na uitslaande brand

In het Dekkersveld in Heldergem, deelgemeente van Haalter, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning volledig in vlammen opgegaan. Een 86-jarige bewoner kon het pand nog tijdig verlaten en werd opgevangen bij zijn zoon die naast hem woont. De schade aan de woning is bijzonder groot.

