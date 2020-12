Vrouw rijdt rechtdoor in bocht en knalt op tegenligger met baby op achterbank

Buurtbewoner Pieter Depessemier was als eerste bij het ongeval en verwittigde meteen de hulpdiensten. “Iets voor tien uur hoorde ik een luide klap. Vlak voor mijn woning waren twee wagens op elkaar ingereden. Ik ontfermde mij meteen over de inzittenden en informeerde naar hun toestand. De vrouw die met de Audi reed, stelde het relatief goed en kon op eigen kracht haar wagen verlaten. De andere vrouw zat gekneld en klaagde over pijn in de rug en de hals. Haar baby stelde het als bij wonder goed. De Maxi-Cosi waarin de baby zat, moet heel goed vastgemaakt geweest zijn. Ze vertelde dat ze de tegenligger op haar zag afkomen en die nog probeerde te ontwijken”, getuigt Pieter. De man verbaast er zich over hoeveel wagens er voorbij gereden zijn nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren. “Sommigen vertraagden, keken eens opzij en reden gewoon door. Echt verbijsterend.”