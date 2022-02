Vrouw (33) met wapen bedreigd om handtas af te geven: één dader meteen door politie opgepakt

De vrouw had net met haar echtgenoot en kind café Kleine Mien verlaten. Omdat haar wagen op het marktplein geparkeerd stond, ging ze alleen verder. Daar werd ze door twee jongemannen aangesproken waarna één van hun een wapen trok en tegen het hoofd van de vrouw hield. Onder bedreiging moest ze haar tas afgeven. Dat was echter een tas met verzorgingsproducten voor haar dochtertje.

Haar echtgenoot, die zag dat er iets niet pluis was, ging achter de daders aan. Die vluchtten weg over het kerkhof. De partner kon echter in het baantje ter hoogte van het wijkcommissariaat van de politie één verdachte vatten. Bij hem lag een airsoft pistool op de grond. De man en zijn wapen werden overgedragen aan een toegesnelde politiepatrouille. De andere dader was om 22.10 uur nog voortvluchtig. De vrouw was hevig onder de indruk. Zij had medische bijstand nodig.