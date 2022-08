Voorzitter Sammy Mahdi op de koffie bij CD&V Sint-Lievens-Houtem

“Het was een constructief gesprek met de focus naar de verkiezingen van 2024. Het is de bedoeling om in de toekomst CD&V terug op de kaart te zetten. Wij blijven erin geloven dat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover onszelf én de anderen Ooit waren wij in Sint-Lievens-Houtem de grootste partij. Is dit terug onze ambitie? We mogen in geen geval een grijze partij zijn. We moeten de mensen blijven raken met de beslissingen die wij nemen in de gemeenteraad. We gaan geen politieke spelletjes spelen maar we gaan hard ons best doen om onze voorstellen in de kijker te zetten", zegt gemeenteraadslid Kristel Van den Rijse.