Vlaams minister Matthias Diependaele bezoekt zuivelbedrijf Inex

Sint-Lievens-HoutemAan de vooravond van de Dag van de Ondernemer heeft Vlaams minister Matthias Diependaele een bedrijfsbezoek gebracht aan zuivelfabriek Inex in Bavegem. “Het is fijn om kennis te maken met één van de belangrijkste sectoren uit de Vlaamse Ardennen: melkveehouderij en melkverwerking", zegt hij.

Vrijdag 18 november vieren we de Dag van de Ondernemer, een initiatief van UNIZO, de grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel. Een feestdag voor en door ondernemers die ook in Oost-Vlaanderen duidelijk voelbaar zal zijn. In het kader daarvan bracht Vlaams minister Matthias Diependaele een bezoek aan Inex in de Houtemse deelgemeente Bavegem.

“Het bezoek aan Inex was erg interessant. Voor mij is het elke dag dag van de ondernemer. Maar het is uiteraard goed dat UNIZO extra aandacht vraagt voor de mensen die dagelijks bijdragen aan de Vlaamse welvaart. Het is dan ook leuk om een bedrijf in de eigen streek te bezoeken. We beseffen soms niet hoeveel innovatie er schuilt in bedrijven om de hoek", zegt Diependaele.

Volgens de minister staan we zowel in Vlaanderen als internationaal voor heel wat uitdagingen. “We merken hier sterk ondernemerschap. Er is veel daadkracht en creativiteit die, die uitdagingen aangaat. Het is fijn om te mogen kennismaken met één van de belangrijkste sectoren uit de Vlaamse Ardennen: melkveehouderij en melkverwerking", aldus de minister.

Sint-Lievens-Houtem: Vlaams minister Matthias Diependaele op bedrijfsbezoek bij Inex.

