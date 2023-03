Verwarde man aangehouden voor brandstichting bestelwagen: “Zo maar iets uitgekozen”

Een zware brand vernielde maandagavond een bestelwagen die geparkeerd stond naast een woning in de Hazenakkerstraat in de Houtemse deelgemeente Zonnegem. De brandweer stond machteloos tegenover de vlammen maar kon wel verhinderen dat het vuur oversloeg op de naastgelegen woning. Ter plaatse trof de politie ook een verwarde man aan die zich nogal verdacht gedroeg. Al snel werd duidelijk dat hij iets met de brand te maken had. “Hij werd aangehouden en meegenomen voor verhoor. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen over de toestand van de man. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurt dinsdag ook nog een branddeskundige ter plaatse", zegt commissaris Gery Verlinden. De verdacht woont een 500-tal meter verderop, net over de gemeentegrens met Bambrugge. Volgens onze informatie zou hij zo maar iets uitgekozen hebben om in brand te steken.