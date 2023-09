Twee uur langer licht: gemeente past doofbeleid openbare verlichting aan

Celstraf met uitstel voor bestuur­ster die onder invloed van drugs ravage aanricht in eigen straat

M.N. uit Erpe-Mere stond maandag voor de politierechtbank nadat ze in haar eigen straat een ravage aanrichtte met haar wagen. Ze reed er twee geparkeerde voertuigen aan en eindigde nadien tegen een gevel van een woning. Hierbij was ze onder invloed van drugs, waarvoor ze al veroordeeld werd in 2019 en ook nog eens eerder dit jaar in februari.