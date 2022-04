Twee jaar cel en beroepsverbod voor koppel dat tientallen hondenliefhebbers oplichtte met de verkoop van Golden Retrievers

Steven V.d.B. maakte ook nog ‘s slachtoffers door zijn slachtoffers mee te slepen in frauduleuze investeringsprojecten, vandaar zijn zwaardere straf. Het echtpaar geraakte op het verkeerde pad toen zijn woning in Zottegem afbrandde en het in Letterhoutem een kennel startte met de verkoop van pups van Golden Retrievers. Tientallen mensen betaalden tot 1.500 euro voor een jonge hond maar kregen die nooit te zien. De oplichters konden met smoesjes de schijn een tijdje hoog houden maar vielen uiteindelijk door de mand. Als bezwarende omstandigheid voerde het openbaar ministerie aan dat de centen bovendien werden besteed aan plezierreisjes en de gokverslaving van Steven V.d.B.

Dat er hen een zware last van de schouders viel toen het bedrog aan het licht kwam, leidde niet tot een milder vonnis van de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Dat legde het duo ook nog een beroepsverbod op. Daarnaast krijgen alle gedupeerden een schadevergoeding.