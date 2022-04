Tuin GO! basisschool Hofkouter omgetoverd tot sneeuwpretpark

Sint-Lievens-Houtem Breuk in waterlei­ding: "Al twee weken stromen elke dag duizenden liters water weg"

Door een breuk in de waterleiding stromen in Polbroek in Sint-Lievens-Houtem al twee weken elke dag duizenden liters water weg. “Ik heb Farys op de hoogte gebracht, maar meer dan enkele paaltjes plaatsen met een lint errond is er nog niet gebeurd", zegt Charles De Kerpel.

21 maart