Toscane gastregio op Houtem Jaarmarkt

Verschillende culinaire, Toscaanse standhouders nemen een plaats in, in de thematent, centraal op het marktplein. Bezoekers kunnen er verschillende heerlijke gerechten, wijnen en streekproducten uit deze fantastische regio ontdekken en proeven, op donderdag 10 november vanaf 20.30 uur, op vrijdag 11 november van 9 tot 1 uur en op zaterdag 12 november van 9 tot 18 uur. “We hebben dit jaar opnieuw een mooi gevuld programma samengesteld voor de Winterjaarmarkt, en met onze Toscaanse gasten in de thematent, kunnen we er echte, culinaire hoogdagen van maken”, zegt burgemeester Tim De Knyf (NH).

De gemeente roept haar inwoners en handelaars op om er één groot feest van te maken. “We roepen onze inwoners op om hun huizen te versieren met Italiaanse vlagjes en vragen aan onze handelaars om hun etalage in een Italiaans tintje te steken, of tijdelijk producten aan te bieden met een Italiaanse toets. Op die manier worden we een echt Italiaans dorp", vult bevoegd schepen Jan Van den Bossche (NH) aan. Het volledig programma en overzicht van de standhouders, staan vermeld in de jaarmarktkrant die huis aan huis bezorgd is in Sint-Lievens-Houtem. Alles is ook terug te vinden op www.houtemjaarmarkt.be.