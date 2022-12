SOLVA lanceert digitale klimaatkaart

Al deze inspanningen vertalen zich in cijfers, en deze kan je nu overzichtelijk terugvinden op de klimaatkaart. De evolutie van de CO2 uitstoot kan je bekijken per gemeente of voor de hele regio of je kan nagaan wat de impact is van een specifiek project. Zo hebben de 21 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten sinds 2011 hun CO2 uitstoot met 12.5% doen dalen.