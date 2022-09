SOLVA lanceert campagne in de Week van de Mobiliteit: deelauto zoekt dorp

RegioWil jij je verplaatsen met een elektrische deelauto, maar valt er in jouw buurt geen enkele te bespeuren? Met de campagne ‘Deelauto zoekt dorp’ wil SOLVA naar jou luisteren. “Iedereen die wil genieten van een autodeelsysteem en overtuigd is dat er een standplaats in zijn buurt moet komen, kan een gemotiveerde aanvraag indienen en een locatie voorstellen", zegt voorzitter Fernand Van Trimpont.

De inwoners uit de 149 deelgemeenten in het werkingsgebied van SOLVA kunnen nu hun stem laten horen. Zij kunnen een vragenlijst invullen via de nieuwe campagnewebsite www.deelautozoektdorp.be. Valckenier Share investeert in 3 extra deelauto’s die op zoek gaan naar een geschikte thuis in onze regio. “Wij geloven Carsharing is gemakkelijk, laagdrempelig en milieuvriendelijk. Met dit initiatief willen we als lokale mobiliteitsaanbieder de nood aan autodelen in gemeenten en centrumsteden waar vandaag nog geen deelauto aanwezig is, mogelijk maken”, stelt Femke Valckenier van Valckenier Share.

Lokale besturen

Na deze bevraging zullen SOLVA en Valckenier Share in overleg met de lokale besturen de mogelijkheden verder onderzoeken. Want de bewoners moeten niet alleen de plaats en hun intentie om gebruik te maken van de deelauto duidelijk motiveren, maar laadinfrastructuur, een voorbehouden parkeerplaats voor de deelauto zijn essentiële elementen die ook nog met de lokale besturen verder moeten worden aangepakt.

Toenemende vraag uit deelgemeenten

In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen groeide het autodeelsysteem van intercommunale SOLVA en Valckenier Share sinds 2020 uit tot een groot succes. In de laatste 6 maanden is het aantal ritten met 36% en het aantal gereden kilometers zelfs met 40% toegenomen. “Met de campagne ‘Deelauto zoekt dorp’ peilen we nu ook naar de noden aan elektrische deelauto’s in alle 149 deelgemeenten in het werkingsgebied van SOLVA. Want terwijl het gebruik van de deelauto’s in de kernen toeneemt, merken we ook meer vragen naar deelmobiliteit in de deelgemeenten van onze regio. Met de resultaten van deze bevraging kunnen we de noden nog beter in kaart brengen", vult Fernand Van Trimpont aan.

18 gemeenten

Je vindt vandaag al autodeellocaties in 18 gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen. Het gaat zowel om particulier autodelen als over autodelen via een aanbieder. De precieze locaties van het deelaanbod in Zuid-Oost-Vlaanderen kan je snel en eenvoudig raadplegen via de autodeelkaart van Autodelen.net.