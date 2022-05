Solva haalt doelstelling: 1.000 extra regentonnen in Zuid-Oost-Vlaanderen is een feit

De droogte van de voorbije weken heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat water een kostbaar goed is. Elke dag stond er in de krant wel een artikel over de grote droogte, waarschuwden wetenschappers voor het lage grondwaterpeil. “Met 1.000 extra regentonnen in ZuidOost-Vlaanderen hebben de inwoners van onze regio zich voorbereid om het regenwater in de toekomst op te vangen en te gebruiken. Gemiddeld verbruiken we 120 liter drinkwater per persoon per dag. In warme periodes stijgt dit verbruik naar gemiddeld 150 liter per persoon per dag. Met 1.000 regentonnen zullen we in onze regio minder leidingwater verbruiken en moet er minder grondwater worden opgepompt. Elke ton helpt", zegt klimaatmedewerker bij SOLVA Caroline Vlaeminck.