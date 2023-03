Snoeien van de bomen op het Marktplein

Er geldt twee dagen een parkeerverbod op de parkeerstrook naast de bomen. Het fietspad op de promenade is die twee dagen ook niet toegankelijk. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, schuift het parkeerverbod mee op met het snoeien van de bomen. Als een boom gesnoeid is en alle groenafval rondom is opgeruimd, kan er weer geparkeerd worden op de parkeerplaatsen naast de boom. Dit zal duidelijk gesignaleerd worden door verkeersborden.