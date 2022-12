Sint-Lievensinstituut zamelt 3.000 euro in voor Warmste Week: “Men stond versteld van onze opbrengst”

“We trokken met een hele delegatie leerlingen en leerkrachten naar het Warmste Huis in Hasselt. Daar werden we direct voor de camera geplaatst om onze actie voor te stellen. Men stond versteld van onze opbrengst. Met een trots hartje trokken we naar het podium om te glunderen en te schitteren voor de camera. Als kers op de taart werd onze cheque op het podium geplaatst door radio-presentatrice Kawtar. Het werd een heel fijne en warme namiddag. We werden getrakteerd op een drankje en een wafel. De kinderen keerden trots en met een warme ervaring rijker terug naar Sint-Lievens-Houtem”, aldus het Sint-Lievensinstituut. “Onze Warmste Week-actie bracht maar liefst 3.000 euro op.”